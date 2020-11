Brasil registra 24 mil novos casos e 610 mortes causadas pela Covid-19 em 24 horas

Com os novos dados, o país chegou a 5.590.025 casos e 161.106 óbitos registrados desde o começo da pandemia

Itamar Crispim / Fiocruz [03.11.2020] Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19.



Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 23.976 novos casos e 610 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. As informações foram divulgadas na plataforma da pasta nesta quarta-feira, 4. Com os novos números, o Brasil chega a 5.590.025 casos da doença e 161.106 mortes registradas desde o início da pandemia em março. A taxa de letalidade da Covid-19 no país está em 2,9%, enquanto que a de mortalidade é de 76,7 para cada 100 mil habitantes. Mesmo com queda no número diário de casos, o estado de São Paulo segue sendo o mais atingido do Brasil, com 1.123.299 casos e 39.549 mortes causadas pela doença. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 313.089 infecções e 20.759 óbitos. O Ceará completa o pódio de estados mais atingidos pela pandemia, com 275.671 contaminados e 9.730 mortos registrados até o momento. Por outro lado, Roraima foi a unidade federativa menos atingida, com 57.789 casos e 693 mortes.