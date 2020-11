Brasil registra 31 mil novos casos de Covid-19, total é de 5,7 milhões

Números foram atualizados em boletim divulgado pelo CONASS às 18h desta quinta-feira, 12; plataforma do Ministério da Saúde segue sem atualização desde o dia 6

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO País se aproxima da marca de 5,8 milhões de casos da Covid-19.



O Brasil registrou 31.723 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de infectados desde o começo da pandemia é de 5.779.383. No mesmo período, foram contabilizadas 866 mortes, o que faz com que o país atinja a marca de 164.234 vítimas fatais. Os dados foram divulgados através de boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), publicado às 18h desta quinta-feira, 12.

Apesar de a atualização registrar uma alta no número de mortes, ela não conta com dados de todos os estados, uma vez que o Paraná, por problemas técnicos do sistema do SUS, não enviou os números de casos e óbitos das últimas 24 horas. O estado, assim como São Paulo, vinha enfrentando problemas nos últimos dias. Nesta quarta, o Amazonas não enviou uma atualização sobre novas infecções e mortes. A plataforma do Ministério da Saúde que informa os dados mais recentes da pandemia segue sem atualização desde o dia 6. Questionada sobre o motivo da falta de atualizações diárias, a pasta não respondeu ao contato da reportagem.