Brasil registra 32 mil novos casos e 376 novas mortes por Covid-19

País ultrapassou ontem a marca de 6 milhões de contaminados desde o início da pandemia

EFE/Antonio Lacerda Estados vivem momento de alta no número de casos e mortes.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 32 mil novos casos de Covid-19 no país, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) seja de 6.052.786. No mesmo período, foram contabilizadas 376 novas mortes causadas pela doença. Com isso, o total de vítimas fatais registradas até o momento é de 168.989. Os dados foram disponibilizados em um boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) às 18h deste sábado, 21, um dia depois que o país ultrapassou a marca de 6 milhões de casos da doença.

A taxa de letalidade da doença se manteve em 2,8% mesmo após a atualização dos dados. A taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes voltou a subir, e está em 80,4. No momento, 12 estados registram altas no número de internações, casos e óbitos por Covid-19. São Paulo, com 1.205.435 casos e 41.256 mortes é o estado mais atingido pela doença até o momento. Com menos de 35 mil casos e 710 mortes, o Acre é a unidade federativa menos afetada pela pandemia.