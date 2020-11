Funkeira esquece máscara e usa calcinha como proteção para entrar em shopping

Kathy Maravilha compartilhou o acontecimento com os seguidores de forma muito bem-humorada

Reprodução Instagram/Kathy Maravilha Já com a máscara-calcinha, Kathy tentou disfarçar a façanha colocando os cabelos na frente do rosto



Em uma época em que quem se atreve a andar sem máscara em espaços públicos, além de colocar a saúde em risco, precisa encarar os olhares de reprovação, a funkeira Kathy Maravilha, ex-Bonde das Maravilhas, deu um jeito rapidinho de não ser hostilizada ao sair de casa sem a proteção neste sábado, 21. Ao ir ao shopping, percebeu que se esqueceu do acessório de proteção e decidiu usar a própria calcinha como máscara! Nos stories do Instagram, ela compartilhou a odisseia com os seguidores. “Esqueci a máscara. Só pode entrar no shopping com máscara. Vou ter que botar calcinha”. disse. Já com a máscara-calcinha, Kathy tentou disfarçar a façanha colocando os cabelos na frente do rosto. “Ai que ódio! Não tô acreditando nisso. Eu tô andando com a cabeça baixa, que é para ninguém ver os buracos do lado”, conta rindo.