Brasil registra 37 mil casos e 559 novas mortes por Covid-19

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País vive momento de alta no número de casos.



O Brasil registrou 37.892 novos casos e 559 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de casos contabilizados desde o início da pandemia, em março de 2020, é de 7.238.600 enquanto que o a quantidade de vítimas fatais subiu para 186.764. Com os dados, o Brasil continua sendo o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais mortes, atrás apenas dos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), através de boletim publicado às 18h deste domingo, 20.

Após a atualização dos dados, a taxa de letalidade da doença se manteve em 2,6%, enquanto que a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes é de 88,9. Por sua vez, a taxa de incidência é de 3.444,5 a cada 100 mil habitantes. O número de casos e mortes segue aumentando em meio às expectativas sobre o início da campanha de vacinação. Países como o Reino Unido e o Canadá já começaram a imunização com a vacina da Pfizer enquanto que os EUA já aprovaram a segunda vacina contra a doença, que foi desenvolvida pela Moderna.