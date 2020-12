Brasil registra 37 mil novos casos de Covid-19; total é de 7,2 milhões

País é o terceiro com mais infectados e o segundo com mais mortes causadas pela doença

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Também foram registradas 555 novas mortes causadas pela doença.



O Brasil registrou 37.739 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia é de 7.200.708. No mesmo período, foram registradas 555 novas mortes pela doença, aumentando o total de vítimas fatais para 186.205. Os dados confirmam uma nova tendência de avanço da doença no país. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h deste sábado, 19.

Com os dados, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil se manteve em 2,6%. A taxa de mortalidade foi para 88,6 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência da doença a cada 100 mil habitantes foi para 3.426,5. Com esses números, o Brasil é o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos (17,5 milhões de infectados) e da Índia (10 milhões de contaminados), e o segundo com mais vítimas fatais, atrás apenas dos EUA, que acumularam 315 mil mortes pela doença