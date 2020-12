Cariocas voltam às praias mesmo com alta de casos de Covid-19

Atualmente, as regras da Prefeitura para evitar o contato social, por causa da pandemia, não incluem a proibição de permanecer na areia

Praias não ficaram lotadas neste sábado, 19. RJ - CORONAVÍRUS/RIO/MOVIMENTO/PRAIA/CORREÇÃO - GERAL - ATENÇÃO: CORREÇÃO DE LEGENDA. Movimento de ciclistas e pessoas fazendo caminhada na orla da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 1º de maio de 2020. Muitas pessoas estão aproveitando o feriado do Dia do Trabalho nas praias cariocas, apesar da quarentena imposta pelas autoridades locais durante a pandemia de coronavírus. 01/05/2020 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO



Mesmo com a alta no número de casos e mortes por Covid-19, os cariocas aproveitaram o dia de sol e calor para voltar às praias neste sábado, 19, embora a orla não tenha ficado cheia na parte da manhã. A dois dias do início do verão, a previsão é que a temperatura máxima chegue a 35 graus no Rio de Janeiro neste sábado, segundo informe do Centro de Operações da Prefeitura. No estágio atual, as regras da Prefeitura para evitar o contato social, por causa da pandemia, não incluem a proibição de permanecer na areia. No último dia 10, numa decisão para endurecer determinadas regras, a Prefeitura proibiu o estacionamento de veículos nas vagas disponíveis em toda a orla. Este é o segundo fim de semana após o endurecimento das regras.

Ainda assim, imagens aéreas da TV Globo mostraram banhistas aproveitando o sol, inclusive com uso de guarda-sol e cadeiras, nas praias da Barra da Tijuca, na zona oeste, e do Leme e Copacabana, na zona sul. Desde o início da flexibilização das regras de restrição ao contato social, a partir de junho, cenas de praias cheias têm sido recorrentes no Rio. No auge do isolamento, a Prefeitura chegou a proibir as pessoas de permanecerem na areia. Conforme as etapas de flexibilização, liberou, em primeiro lugar, o banho de mar e, depois, a permanência na areia. A capital fluminense tem liderado o movimento de retomada no crescimento do número de casos e mortes por Covid-19 no País. Leitos de ambulatório e de UTI estão lotados, com fila de espera para infectados pela doença.

*Com informações do Estadão Conteúdo