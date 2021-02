Brasil registra 50 mil novos casos de Covid-19; total é de 9,49 milhões

Boletim foi divulgado em meio às tentativas do Congresso de acelerar a autorização do uso emergencial de vacinas contra a doença

ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO País está próximo de bater a marca de 9,5 milhões de casos da doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 50.630 novos casos de Covid-19, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes para 9.497.725. Isso faz com que o Brasil siga na terceira posição no ranking de países mais atingidos pela doença, atrás dos Estados Unidos, com 26,8 milhões de infectados, e da Índia, com 10,8 milhões de casos. No mesmo período, foram contabilizadas 978 mortes causadas pela doença, elevando o número de vítimas fatais desde o início da pandemia para 231.012, sendo superado apenas pelos EUA, que acumulam 461 mil óbitos. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h deste sábado, 6.