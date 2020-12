Brasil registra 527 novas mortes por Covid-19; total é de 187 mil

País se aproxima da marca de 190 mil mortes causadas pela doença, sendo o segundo país com mais vítimas fatais, atrás apenas dos Estados Unidos

Brasil vive momento de aumento no número de casos e mortes causadas pela doença.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 527 novas mortes causadas pela Covid-19, elevando do total de vítimas fatais da doença para 187.291. No mesmo período, foram contabilizados 25.019 novos casos da doença, o que faz com que o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia seja de 7.263.619. Os números confirmam uma tendência de alta no avanço da doença registrada nas últimas semanas. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h desta segunda-feira, 21.

Após a atualização dos dados, a taxa de mortalidade da doença subiu para 89,1 a cada 100 mil habitantes, enquanto que a taxa de incidência da doença aumentou para 3.456,4 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade da Covid-19 se manteve estável em 2,6%. Com estes números, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos da Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais mortes, sendo superado apenas pelos norte-americanos. Depois de algumas falhas, o estado de São Paulo voltou a contabilizar os dados relativos ao avanço da doença normalmente.