Brasil registra 56 mil novos casos de Covid-19; total é de 9,9 milhões

No mesmo período, foram registradas 1.150 novas mortes causadas pela doença; país deve ultrapassar a marca de 10 milhões de infectados em breve

EFE/Andre Borges Indicadores da doença mantiveram tendências das últimas semanas



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 56.766 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 9.978.747, fazendo o Brasil se aproximar ainda mais da marca de 10 milhões de casos. No mesmo período, foram contabilizadas 1.150 novas mortes causadas pela doença, elevando o total de vítimas fatais desde o início da pandemia para 242.090. Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos, atrás de Estados Unidos, com 27, 8 milhões de infectados, e Índia, com 10,9 milhões de casos, e o segundo com mais vítimas fatais, atrás apenas dos EUA, que somam 489 mil mortes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim divulgado às 18h desta quarta-feira, 17. Os indicadores do avanço da Covid-19 no Brasil seguiram as tendências apresentadas nas últimas semanas. A taxa de letalidade, por exemplo, seguiu estável em 2,4%. Por outro lado, a taxa de mortalidade da doença segue mostrando aumentos, chegando à marca de 115,2 a cada 100 mil habitantes. Por fim, a taxa de incidência da Covid-19 segue aumentando, atingindo o patamar de 4.748, 5 a cada 100 mil habitantes.