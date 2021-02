Estados Unidos dobram a velocidade da vacinação contra a Covid-19

No último mês, o país alcançou a marca de 1,7 milhão de doses aplicadas a cada dia; presidente Joe Biden espera que a situação se normalize antes do próximo Natal

EFE/EPA/MAST IRHAM A vacinação coincide com uma diminuição no número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou que o ritmo da vacinação contra a Covid-19 quase dobrou no último mês. A diretora da instituição, Rochelle Walensky, ressaltou que a taxa atual de 1,7 milhão de doses aplicadas a cada dia coincide com a diminuição no número de infecções pelo novo coronavírus no país nas últimas cinco semanas, o que aconteceu apesar do surgimento das novas variantes do Sars-Cov-2. Até o momento, cerca de 12% da população dos Estados Unidos (equivalente a 40 milhões de pessoas) recebeu pelo menos uma das doses da vacina. Dentre esses indivíduos, 15 milhões já completaram a imunização. Depois de prometer doses suficientes para toda a população até julho, Joe Biden afirmou que os Estados Unidos devem voltar a uma certa normalidade antes do próximo Natal. “Estaremos em uma situação muito diferente, se Deus quiser, da que estamos hoje”, disse o presidente em pronunciamento realizado nesta terça-feira, 16.