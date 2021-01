Brasil registra 64 mil novos casos de Covid-19; total é de 8,6 milhões

Também foram contabilizadas 1.340 mortes causadas pela doença, elevando o número de vítimas fatais desde o início da pandemia para 212.831

DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO País vive momento de alta no número de casos e mortes pela doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 64.385 novos casos de Covid-19, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 8.638.429. Isso faz com que o Brasil siga na terceira posição no ranking de países mais atingidos pela doença, atrás dos Estados Unidos e da Índia. No mesmo período, foram contabilizadas 1.340 mortes causadas pela doença, elevando o número de vítimas fatais desde o início da pandemia para 212.831. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta quarta-feira, 20.

Após a atualização, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil se manteve estável em 2,5%. O índice de mortalidade da doença aumentou para 101,3 a cada 100 mil habitantes, ou seja, um a cada mil brasileiros morre por causa da Covid-19. Por sua vez, a taxa de incidência segue tendência de alta e atingiu a marca de 4.110,6 a cada 100 mil habitantes. O boletim foi divulgado em meio ao início das campanhas de vacinação pelo país. Até o momento, apenas a Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, está sendo utilizada para imunizar a população.