Brasil registra 64 mortes por Covid-19 em 24 horas, menor número desde abril de 2020

Média móvel de mortes fica abaixo de 300 pelo sétimo dia consecutivo e segue em tendência de queda

RAFAEL MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinação em massa levou à queda nos números de mortes



O Brasil registrou 64 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas neste domingo, 7, o que representa o menor número de óbitos causados pela doença desde abril de 2020. A média móvel de mortes caiu para 232 diárias, completou uma semana abaixo de 300 e segue em tendência de queda nas próximas semanas. Em relação aos novos casos, foram registrados 5.774, e a média móvel de novos casos ficou em 9.896 infecções diárias, queda de 17% em relação às últimas duas semanas. É importante ressaltar que, nos finais de semana, os dados são menores por atrasos no repasse de informações das secretarias de saúde municipais e estaduais, por isso a média móvel dos últimos sete dias é importante para se conferir as tendências.

No total, o Brasil teve 21.877.828 pessoas infectadas que tiveram os casos detectados desde o início da pandemia, e 609.484 vidas foram perdidas no país por causa do coronavírus. Nove estados não registraram mortes por Covid-19 neste domingo: Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Sergipe, e outros quatro não atualizaram sua base de dados. Já sobre a vacinação, o Brasil tem 119.586.696 pessoas (56,06% da população total) com o esquema vacinal completo, seja com as duas doses ou com a vacina de dose única, e 155.812.037 com ao menos a primeira dose (73,04% da população). Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 96,13% e 73,78%.