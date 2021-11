Estados Unidos reabrem fronteiras para vacinados a partir desta segunda

Todos os imunizantes em aplicação no Brasil serão aceitos pelas autoridades americanas; menores com idades entre 2 a 17 anos não precisarão estar vacinados para entrada no país

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Turistas que foram vacinados com doses de farmacêuticas diferentes também poderão entrar nos Estados Unidos



Os Estados Unidos reabrem as fronteiras para turistas vacinados a partir desta segunda-feira, 8. Vinte meses após as restrições para o ingresso no país, será permitida a entrada de estrangeiros que tiveram com a imunização contra a Covid-19 completa e apresentarem teste negativo para a doença. O governo norte-americano confirmou que todas as vacinas administradas atualmente no Brasil, isto é, da Pfizer, AstraZeneca, Janssen e a CoronaVac, fruto da parceria entre o Instituto Butantan e a chinesa Sinovac, serão aceitas. Menores de idade não precisarão estar vacinados para entrar no país. No entanto, turistas com idade entre 2 e 17 anos de idade terão que apresentar um exame com diagnóstico negativo para a Covid-19, feito três dias antes do embarque se a criança ou adolescente for viajar com um ou mais adultos vacinados, e com um dia se não for. Turistas que foram vacinados com doses de farmacêuticas diferentes também poderão entrar nos Estados Unidos, desde que ambos imunizantes estejam na lista dos aprovados.