IR 2021: Câmara aprova projeto que prorroga entrega de declaração até 31 de julho

Mudança precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor; prazo atual para entrega é dia 31 de maio

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Projeto segue para sanção de Jair Bolsonaro



A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 13, o projeto que adia o prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2021 para o dia 31 de julho. O projeto, que também prevê parcelamento em seis vezes de impostos que precisem ser pagos pelos contribuintes após a declaração, já tinha sido aprovado pelo Senado e seguirá para a mesa do presidente Jair Bolsonaro, que deverá sancioná-lo. A decisão da Câmara ocorre um dia após a Receita Federal prorrogar o prazo para entrega da declaração, que era 30 de abril, para 31 de maio de 2021 com intuito de evitar aglomerações em locais de solicitação de documentos.