Brasil registra 921 mortes e mais de 38 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Ao todo, o país já contabilizou 165.658 óbitos e 5.848.959 casos da doença desde março

ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Covid-19 já vitimou mais de 165 mil brasileiros



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 921 novas mortes e 38.307 casos da Covid-19. Segundo o levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste sábado, o país já soma 165.658 óbitos e 5.848.959 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 2,8% e a taxa de mortalidade 78,8 por 100 mil habitantes. São Paulo continua no topo dos estados com mais casos, com 1.167.422, e também com mais mortes, 40.549. Em segundo lugar no número de contaminações está o Minas Gerais com 381.310 casos e 9.504 mortes.