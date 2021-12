Brasil registra mais 66 mortes por covid-19; média móvel é a menor desde abril de 2020

Média móvel de mortes cai para 194; país também detecta mais de quatro mil novos casos

ISABELLA FINHOLDT / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO Aceleração da campanha de vacinação ajudou a diminuir números de casos e de mortes por causa da Covid-19



O Brasil registrou 66 mortes por Covid-19 neste domingo, 5, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). Dessa forma, o país chegou a 615.636 mortes pela doença, com uma tendência de queda – a média móvel ficou em 194, a menor desde abril de 2020, quando a pandemia ainda estava no início. No pior momento, em abril de 2021, o Brasil chegou a ter média de mais de 3 mil mortes diárias por causa do coronavírus. Em relação ao número de casos, foram detectadas 4.844 novas infecções em 24h até às 18h, e a média móvel está em 8.884. No total, 22.140.599 casos de Covid-19 já foram detectados no Brasil.

As médias móveis são calculadas a partir dos dados dos sete dias anteriores e utilizadas para resolver distorções nos números dos finais de semana, quando menos casos e mortes são registrados por falta de pessoal. Elas são comparadas a dados de duas semanas anteriores para verificar se a pandemia está em alta, estabilidade ou em baixa. Se ficar abaixo de -15%, indica tendência de queda; acima de 15%, aceleração; entre esses dois valores, estabilidade. O Brasil apresenta tendência de estabilidade, com queda de 7% em relação a 14 dias atrás. Em relação à vacinação, 64,4% dos brasileiros já foram totalmente vacinados e 77,4% já recebeu ao menos uma dose.