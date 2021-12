Máscara PFF2 dá proteção de quase 100% contra a Covid-19, mostra estudo

Segundo a pesquisa, máscaras do tipo KN95 fornecem 75% mais proteção do que as cirúrgicas

Estadão Conteúdo

Máscaras PFF2 ou KN95 protegem mais contra a Covid-19



As máscaras faciais do tipo PFF2 ou KN95 oferecem quase 100% de proteção contra o coronavírus, segundo um estudo do Instituto Max Planck, da Alemanha. De acordo com a pesquisa, leva menos de cinco minutos para uma pessoa não vacinada parada próxima a uma pessoa com Covid-19 ser infectada. No entanto, se ambos estiverem usando as máscaras bem ajustadas, o risco de infecção após 20 minutos dificilmente será superior a um por mil, mesmo em uma distância mais curta. Porém, se o acessório não estiver bem ajustado ao rosto, a probabilidade de infecção aumenta para cerca de 4% “Na vida diária, a probabilidade real de infecção [com máscara] é certamente de 10 a 100 vezes menor”, ​​diz Eberhard Bodenschatz, diretor do instituto. “Os materiais das máscaras PFF2 ou KN95, mas também de algumas máscaras médicas, filtram com extrema eficácia”, afirma. Segundo o estudo, esses tipos de máscara fornecem 75% mais proteção do que as cirúrgicas. “Nossos resultados mostram mais uma vez que o uso de máscaras nas escolas, e também em geral, é uma ideia muito boa”, conclui Bodenschatz.