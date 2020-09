Brasil registra mais de 32 mil novos casos de Covid-19 em 24h

Acumulado de infectados no país atingiu a marca de 4.657.702; número de mortos chega a 13.808

EFE/EPA/WU HONG O Brasil é o terceiro país no número de casos em todo mundo, atrás da Índia e dos Estados Unidos



O Brasil registrou 32.817 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 831 novos óbitos. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, divulgada no início da noite desta quinta-feira, o acumulado de infectados no país chegou a 4.657.702, e 13.808 mortos.

Em São Paulo, são 958.240 pessoas com o vírus da covid-19, e 34.677 mortos. Logo em seguida está a Bahia, com 301.248 infectados e 6.455 vítimas. O Rio de Janeiro contabiliza 257.985 casos e 18.037 vítimas; e Minas Gerais, 278.901 casos e 6.983 óbitos. O Brasil é o terceiro país no número de casos em todo mundo, atrás da Índia e dos Estados Unidos.

Nesta semana, dois arquivos publicados na revista científica Clinical Infectious Deseases, ligada Pa Universidade de Oxford, que trabalha em uma vacina para a doença, relataram novos casos de reinfecção pela covid-19. Os estudos levantam dúvidas sobre a duração da resposta imune ao vírus. Dois profissionais de saúde da Índia apresentaram uma nova infecção assintomática, o que gerou preocupação na comunidade médica.

Também nesta quinta, a AstraZeneca, que tinha suspendido os testes para a vacina desenvolvida por Oxford após um dos pacientes apresentar reações, informou que está aguardando a aprovação da agência reguladora de remédios dos Estados Unidos, a FDA, para retomar os estudos. Já a farmacêutica Novavax, que trabalha em outra imunização, anunciou que a vacina NVX-CoV2373 entrará na terceira fase de testes. A vacina é conduzida em parceria com o governo do Reino Unido. Os testes devem durar de quatro a seis meses, e contar com a participação de 10 mil voluntários.