Brasil registra mais de mil mortes por Covid-19 e 63 mil casos em 24 horas

País ultrapassou a marca das 240 mil mortes e tem ao todo, 9.921.981 contaminações desde o início da pandemia

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/01/2021 Covid-19 já matou mais de 240 mil brasileiros



Nesta terça-feira, 16, o Brasil superou a marca de 240 mil mortos por Covid-19 com 240.940. De acordo com o levantamento independente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), nas últimas 24 horas foram contabilizados 1.167 óbitos e 63.612 casos, totalizando 9.921.981 contaminações desde o início da pandemia. O estado de São Paulo continua sendo o primeiro em número de infecções no país com 1.927.410 e também o primeiro em número de mortes, com 56.702. Vale ressaltar que nas terças o número costuma ser um pouco mais elevado pela retenção de dados do final de semana contabilizados hoje.