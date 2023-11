Brasil registra novo caso de gripe aviária em ave silvestre

Ministério da Agricultura já identificou 145 casos e investiga outros 7; notificações não comprometem o status de país livre da doença

Filipe Araújo/Estadão Conteúdo Brasil registrou três focos de gripe aviária em produções de subsistência



O Brasil registrou um novo caso de influenza aviária de alta patogenicidade em uma ave silvestre, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura. Até o momento, já foram identificados 145 casos da doença em animais silvestres no país, sendo 141 em aves silvestres e quatro em leões-marinhos. Além disso, foram detectados três focos da doença em produções de subsistência, totalizando 148 casos. A pasta informou que existem ainda sete investigações em andamento, com coleta de amostras, mas sem resultados laboratoriais conclusivos até o momento. É importante ressaltar que as notificações de casos em aves silvestres e/ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre da influenza aviária de alta patogenicidade. Além disso, não há restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).