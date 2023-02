Brasil registra recorde no número de divórcios em 2021, apesar de alta na quantidade de casamentos

Número de separações é o maior desde o início da série histórica, em 1984; quase metade dos casais se separa com menos de dez anos de relação

Freepik Ao longo dos anos, o brasileiro passou a se divorciar mais, apesar do número de casamentos ainda ser maior



A população brasileira alcançou um recorde no número de divórcios em 2021, com 386 mil pedidos, segundo Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a instituição, o número representa recorde da série histórica, realizada desde 1984. Ao mesmo tempo, houve um crescimento de 23,2% no número de casamentos no mesmo ano, com 932 mil novas uniões. Os dados não consideram uniões estáveis, apenas registros civis. Segundo a estatística, existem dez divórcios para cada 24 casamentos. Quase a metade dos casais, 48,8%, se separa com menos de dez anos de relação. Em seguida, 24,9% se divorcia com 10 a 19 anos de relacionamento e 26,3% com 20 ou mais. A faixa etária média daqueles que se separam é de 40,6 anos para as mulheres e 43,6 anos. para os homens. Mais de 90% dos casais possuem comunhão parcial de bens. Também houve crescimento de casais que adotam guarda compartilhado quando tem filhos. Já em relação aos casamentos, a maioria foi realizada entre pessoas de gêneros distintos, contudo houve uma alta de 43% na união de pessoas do mesmo gênero, quando comparado a 2020. No total, 9.202 uniões entre indivíduos que se identificam com o mesmo gênero. O levantamento ainda mostra que a diferença de idade entre os casais heterossexuais é, em média, de 2 anos. Os homens tendem a se casar com 30,9 anos, enquanto as mulheres com 28,5 anos. Já para casais homossexuais, a média de idade sobe para 34 anos entre os homens e 33 anos entre as mulheres.