Andressa Urach pede medida protetiva contra ex-marido: ‘Põe em risco a minha vida’

Modelo alegou que após fim do casamento com Thiago Lopes tem passado por fase muito difícil

Reprodução/Instagram/tnlopes10 Thiago e Andressa brigam pela guarda do filho Leon



A modelo Andressa Urach usou seu canal do Youtube para revelar nesta quarta-feira, 15, que solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido, Thiago Lopes. Os dois brigam pela guarda do filho Leon, de um ano. Andressa responde no vídeo uma publicação que Thiago fez na terça-feira em que dizia. “Hoje é o dia mais feliz da minha vida, o dia que me libertei do cativeiro. Papai e neném agora oficialmente juntos. Meu filho terá um futuro”. A modelo alega que é mentira que o ex-marido tenha conquistado a guarda de Leon. “Estou passando por uma fase muito difícil. É mentira do outro lá que ele ganhou a guarda porque a gente nem foi julgado ainda. Estou com medida protetiva contra ele. O que ele está comemorando é que pedi medida protetiva para o Leon também, já que ele põe em risco a minha vida, fora as ofensas que ele me faz e tenho registradas”, explicou. “Fui na polícia dar parte dele. Agora, vamos aguardar o que o juiz fala. Ele não está deixando eu ver o Leon e alega que tem medida protetiva, que não pode chegar perto de mim. Existe muita má vontade dele que eu veja o Leon. Mas estou tranquila, com a consciência limpa, e agora é esperar a Justiça. Não quero confusão”, completou. Em novembro, Andressa sofreu um surto psicótico e foi internada. Ela se restabeleceu e desde então está bem ativa nas redes sociais. Nesta terça anunciou a entrada no OnlyFans.