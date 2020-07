Brasil restringe entrada de estrangeiros no país por 30 dias

Agência Brasil Estrangeiros terão restrições para entrar no Brasil por um mês



Em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira (30), o governo restringiu a entrada de estrangeiros no país. Segundo o texto – assinado pelos ministros Walter Braga Netto, da Casa Civil, André Mendonça, da Justiça, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Eduardo Pazuello, da Saúde – fica restrita, pelo prazo de trinta dias, a entrada no País de pessoas de qualquer nacionalidade, por rodovias, via aérea ou transporte aquaviário.

A medida vale para os aeroportos de Cumbica, em São Paulo, Galeão, no Rio Janeiro, Viracopos, em Campinas, e Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal.

Entre as exceções à nova regra, estão aqueles que possuem “visto de visita concedido para estada de curta duração, sem intenção de estabelecer residência, ou daqueles para os quais o visto de visita seja dispensado, com finalidade de realizar atividades artísticas, desportivas ou de negócios” e também quem busca entrar no Brasil para “pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; estudo; trabalho; realização de investimento; reunião familiar; atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado.”

A medida busca frear o avanço do novo coronavírus no País. Na terça-feira, a União Europeia confirmou que brasileiros não poderão entrar nos países pertencentes ao bloco, apesar da retomada do turismo na Europa.