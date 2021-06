Volta do feriado tem movimento tranquilo nas estradas de São Paulo

Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal seguem com a operação ‘Rodovia Mais Segura’ em todo o Estado, desde a meia noite deste domingo

Agência Brasil Segundo monitoramento da Ecovias, apenas a serra da Rodovia dos Imigrantes permanece com tráfego lento, em direção a São Paulo, devido ao excesso de veículos



A volta do feriado de Corpus Christi segue tranquila nas estradas que passam por São Paulo, com tempo e visibilidade satisfatórios em todos os trechos. Segundo monitoramento da Ecovias, apenas a serra da Rodovia dos Imigrantes permanece com tráfego lento, em direção a São Paulo, do km 51 ao km 55, devido ao excesso de veículos. A Interligação segue bloqueada no Planalto, da Via Anchieta à Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, por motivo operacional. A orientação é que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem apenas o trecho de Serra da Via Anchieta. A pista norte da Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes é utilizada para descer em direção à Baixada e a pista sul das duas rodovias segue operando em direção à Capital. De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, por volta de 14h, o tráfego seguia congestionado na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, SP 123, saída de Campos do Jordão.

Por volta das 21h, a situação na Rodovia dos Imigrantes e na Anchieta era de normalidade, sem pontos de lentidão. Segundo levantamento do DER-SP, o trecho entre Peruíbe e Praia Grande, da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 311, está com tráfego lento devido ao tempo encoberto e visibilidade reduzida. A Rio-Santos apresenta congestionamento no trecho Bertioga e São Sebastião (km 192). Na volta de Campos do Jordão, o motorista encontra tempo encoberto e visibilidade reduzida no trecho da serra e trafego lento no sentido Taubaté. A Ayrton Sena está livre no sentido São Paulo e no sentido Rio de Janeiro/Taubaté/Ubatuba

Fiscalização

Desde a meia noite deste domingo, 6, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realiza a 86ª edição da operação “Rodovia Mais Segura” em todo o Estado de São Paulo. O objetivo da ação é a segurança nas rodovias e divisas, o combate à criminalidade e a continuidade da redução dos indicadores criminais em todo o território paulista. Ao todo, estão mobilizados 19.491 policiais militares, com o apoio de 8.682 viaturas e 11 helicópteros. O efetivo está distribuído em 1.750 locais, com 194 pontos nas rodovias. Nas vias urbanas da Capital, a fiscalização é realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. As equipes permanecerão em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.