Brasil se aproxima dos 240 mil mortos por Covid-19

País contabiliza 239.245 óbitos e 9.834.513 infecções desde o início da pandemia, em março de 2020

EFE/ Raphael Alves Mortes por Covid-19 se aproximam de 240 mil



O Brasil está se aproximando dos 240 mil mortos pela Covid-19. No fim da tarde desta segunda-feira, 14, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) divulgou os números das últimas 24 horas no país. Foram 713 mortes e 24.759 casos, totalizando 239.245 óbitos e 9.834.513 infecções desde o início da pandemia. O estado de São Paulo registra 1.913.598 casos e 56.266 mortes, seguido de Minas Gerais com 807.247 casos e 16.879 óbitos.