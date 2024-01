Brasil sedia primeira reunião preparatória do G20 na próxima semana

Foco do encontro será empoderamento de mulheres; país, que é atual presidente do grupo, anunciou mais de 120 eventos em diversas cidades-sede do país

Fabio rodrigues -pozzebom/Agência Brasil Brasil é o atual presidente do G20



O Brasil sediará, no dia 18 de janeiro, a primeira reunião preparatória do ano para a Cúpula do G20. O país, que é o atual presidente do grupo, dará inícios aos encontro com o encontro do grupo de trabalho (GT) do empoderamento de mulheres. Nessa reunião, estarão presentes emissários pessoais dos líderes do G20, responsáveis por supervisionar as negociações e discutir os pontos que compõem a agenda da cúpula. Os GTs são compostos por representantes dos governos dos países-membros, além de países e organizações internacionais convidados. A reunião prevista para começar no dia 10, mas a data foi alterada. As reuniões tiveram início em dezembro do ano passado e, nessa primeira fase, serão realizadas por meio de videoconferência nos meses de janeiro e fevereiro. Os encontros abrangem os quinze grupos de trabalho do G20, que tratam de diversos temas, como combate à corrupção, transições energéticas, cultura, educação, trabalho, turismo, saúde, sustentabilidade climática e ambiental, agricultura, economia digital, empoderamento de mulheres, desenvolvimento, pesquisa e inovação, entre outros.

Em uma segunda fase, estão previstas reuniões técnicas e presenciais entre março e junho, em diferentes cidades e regiões do Brasil. Já a terceira fase consiste em reuniões ministeriais, também presenciais, que serão realizadas de agosto a outubro, distribuídas pelo país. A conclusão dos trabalhos do G20 Social será apresentada durante a Cúpula Social, que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Em seguida, acontecerá a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. De acordo com o calendário divulgado pelo governo brasileiro, ao longo do ano serão realizados mais de 120 eventos em diversas cidades-sede do país. O cronograma inclui 93 reuniões técnicas, 26 videoconferências, 10 encontros de vice-ministros e 23 reuniões ministeriais.