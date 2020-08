Brasil soma 1.154 mortes por coronavírus em 24 horas e mais de 51 mil novos casos

São Paulo é o estado com mais contaminações, seguido de Ceará e Bahia

ROBSON ROCHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil volta a bater mais de 1 mil mortes diárias de Covid-19



O Ministério da Saúde registrou 1.154 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o balanço da pasta divulgado nesta terça-feira (3). O total de óbitos pela infecção no país é de 95.819. O Brasil também somou 51.603 novos casos confirmados de coronavírus e, agora, o total é de 2.801.921 infectados. O número de pacientes recuperados totaliza 1.970.767, e 735.355 pessoas seguem em acompanhamento.

São Paulo é o estado com maior número de casos do novo coronavírus e registrou a segunda maior marca de contaminações em um único dia nesta terça-feira (4). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 15.371 novos casos, totalizando 337 mortes, num total de 23.702. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 179.341, e 7.806 óbitos. Depois, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 175.389 casos e 3.678 mortes. O Rio de Janeiro está na quarta posição, com 168.911 confirmações do novo coronavírus, mas com 13.715 óbitos.