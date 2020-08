Ministro da Secretaria-Geral da PR, Jorge de Oliveira está com Covid-19

É o oitavo caso de coronavírus entre os ministros do governo Bolsonaro

Antonio Cruz/ Agência Brasil Jorge atua no Palácio do Planalto como Secretaria-Geral e Subchefe para Assuntos Jurídicosministro d



O Ministro da Secretaria-Geral e Subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, anunciou nesta terça-feira (4) em seu perfil oficial do Twitter que testou positivo para a Covid-19. Ele é o oitavo ministro a contrair a doença.”Informo que, após fazer o teste RT-PCR para detectar possível presença do vírus da Covid-19, meu resultado foi positivo. Estou em isolamento desde hoje (4) e cumpro agenda de forma remota. Apresento sintomas leves e sigo sob acompanhamento médico”, escreveu.

Jorge ocupa um cargo que não é muito conhecido pela população, mas participa ativamente do dia a dia do presidente Jair Bolsonaro elaborando estratégias e tomadas de decisão do governo. Além de ministro, ele é formado em Direito e Major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro é filho de Jorge de Oliveira Francisco, que foi capitão do Exército e chefiou o gabinete de Bolsonaro por vinte anos na Câmara dos Deputados.