Brasil soma 1.184 mortes e mais de 46 mil casos de Covid-19 em 24 horas

Número de óbitos chega a 123.780 e casos já somam 3.997.865 desde o início da pandemia

EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH Covid-19 segue fazendo mais de 1 mil vítimas por dia no Brasil



Ministério da Saúde atualizou durante coletiva online os números da Covid-19 no país. Em 24 horas foram registradas 1.184 mortes, totalizando 123.780 desde o começo da pandemia. No mesmo período foram contabilizados 46.934 casos, somando no total 3.997.865. O número de pessoas recuperadas é de 3.210.405. O estado de São Paulo registrou de ontem para hoje 298 mortes, totalizando 30.673 e 11.956 casos, chegando a 826.331. O Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo informou nesta quarta-feira que o estado pode chegar ao número de 1 milhão de casos confirmados até o dia 15 de setembro. A previsão do número de mortes é de 33 mil a 38 mil.

Também durante essa quarta, o presidente Jair Bolsonaro disse que “um cara bem preparado” não tem com o que se preocupar em relação a essa “tal de pandemia”. Bolsonaro, contraiu a doença em julho e usou o próprio exemplo para tentar embasar seu argumento. “Quando se fala também nessa tal de pandemia, que desde o início eu apanhei muito… Eu falava ‘quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem com o que se preocupar, pô’. É igual a uma chuva, pô. Se o cara está com um problema qualquer, chuvinha vira uma pneumonia e pode ter problema”, disse, em evento para receber o Discóbolo de Ouro, símbolo da Educação Física que é a mais alta honraria entregue pelos Conselhos Regionais de Educação Física (Crefs).