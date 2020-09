OMS: Mais de 850 mil pessoas morreram devido ao novo coronavírus

A maior mudança de tendência ocorreu na região da Ásia Meridional, que se tornou hoje a segunda mais afetada em todo o planeta, superando a Europa em número de casos

MINETO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil é um dos países mais afetados pela Covid-19



A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira, 2, que 852.758 pessoas já morreram por Covid-19 em todo o mundo, o que representa um aumento de 4.355 óbitos em relação ao dia anterior. Os casos globais do coronavírus Sars-CoV-2 foram confirmados mediante 25,6 milhões de testes de laboratório, com 245.984 infecções reportadas nas últimas 24 horas.

A maior mudança de tendência ocorreu na região da Ásia Meridional, que se tornou hoje a segunda mais afetada em todo o planeta, superando a Europa em número de casos. Ambas totalizam mais de 4,3 milhões de contágios desde o início da pandemia. O aumento dos casos no sul da Ásia está diretamente ligado à explosão de contágios na Índia, que acumula cerca de 3,8 milhões, atrás apenas de Estados Unidos (quase seis milhões) e Brasil (3,9 milhões).

No entanto, se o ritmo de casos diários na Índia for mantido, será questão de poucos dias para o Brasil ser ultrapassado no ranking. Nas últimas 24 horas, a Índia reportou mais de 78.300 casos de Covid-19, enquanto o Brasil registrou quase 46 mil e os EUA, cerca de 32 mil.

*Com informações da Agência Brasil