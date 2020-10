Brasil soma 201 mortes e mais de 8 mil casos por Covid-19 nas últimas 24 horas

O país tem 150.689 mortes e 5.103.408 casos confirmados desde o início da pandemia

Ricardo Moraes/Reuters Brasil teve 201 mortes em 24 horas



O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira, 12, os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 201 mortes e 8.429 novos casos, totalizando assim 150.689 mortes e 5.103.408 casos confirmados desde o início da pandemia. Do número total, 4.495.269 pessoas já se recuperaram da doença, enquanto outros 457.450 seguem em acompanhamento médico. Os números da doença costumam ser menores nos feriados e finais de semana. O Estado de São Paulo continua sendo o primeiro em número de contaminações e contabiliza 1.038.344 casos e 37.279 mortes.

Ainda nesta segunda, a Organização Mundial da Saúde alertou sobre o aumento na quantidade de casos de infecções por novo coronavírus na Europa e nas Américas. Ainda assim, o Brasil foi destacado como exemplo positivo durante uma entrevista coletiva promovida pelo órgão. O diretor executivo da instituição, Michael Ryan, disse que a OMS celebra o fato de que o Brasil mostra números “estabilizando ou recuando” na Covid-19, mas ressaltou que eles “seguem altos”. Além disso, Ryan comentou que o fato de que a desaceleração nos casos da doença “não exclui um novo pico” nos próximos meses.