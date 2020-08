Brasil soma 23.101 casos e 620 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O número total de curados no País é de 2.432.456, e o de pessoas ainda infectadas com o coronavírus, 799.889

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Em São Paulo, pessoas circulam de máscara para se proteger da infecção pelo novo coronavírus



O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste domingo, 16, os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o boletim, o País registra, agora, 3.340.197 casos e 107.852 mortes por Covid-19. A taxa de letalidade é de 3,2%. No balanço divulgado no fim da tarde de ontem, a pasta havia informado 3.317.096 infectados e 107.232 óbitos óbitos. Ou seja, houve 23.101 novos casos e 620 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. O número de curados é de 2.432.456, e o de pessoas doentes, em acompanhamento, 799.889.

O Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes por Covid-19 em todo o planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que já somaram 5.396.782 infectados e 169.934 mortos. São Paulo, epicentro da doença em território nacional, contabiliza 699.493 casos e 26.852 mortes. O Rio de Janeiro vem logo em seguida no total de óbitos, com 14.562 vítimas fatais e 194.279 infectados no geral. O Ceará, por sua vez, soma 8.133 mortes e 197.619 pessoas que já contraíram o novo coronavírus.