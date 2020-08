Brasil registra 709 novas mortes por Covid-19; total ultrapassa 107 mil

Os casos registrados nas últimas 24 horas somam 41.576; o número total de infectados está em 3.317.096, segundo o Ministério da Saúde

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscara para se proteger da contaminação pelo novo coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde atualizou neste sábado, 15, os números da Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas foram 709 novas mortes, totalizando 107.232 óbitos. No mesmo período foram 41.576 novos casos, totalizando 3.317.096. O número de pessoas recuperadas está em 2.404.272 com outras 805.592 se recuperando em hospitais e demais instalações hospitalares. O Estado de São Paulo segue em 1º lugar no ranking de óbitos no país, são 26.780 mortes e 697.530 casos confirmados.

Neste sábado, Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), testou positivo para o novo coronavírus. A Rússia também confirmou hoje que produziu o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 registrada do país, que será comercializada com o nome Sputnik V. “O primeiro lote da vacina foi produzido pelo Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, do Ministério da Saúde”, disse a pasta em comunicado. Antes, o diretor do instituto, Alexandr Ginzburg, havia informado que até dezembro deste ano ou janeiro de 2021 o país produzirá 5 milhões de doses mensais da vacina e que no decorrer de um ano será capaz de cobrir todas as necessidades de fornecimento.