Brasil soma 836 mortes e passa dos 138 mil óbitos por Covid-19

Nas últimas 24 horas foram registrados 33.536 casos de coronavírus; número total é de 4.591.604 contaminações

EFE/ Andre Borges Mais de 138 mil brasileiros morreram vítimas da Covid-19 desde março



Nas últimas 24 horas o Brasil registrou 836 mortes e 33.536 casos de coronavírus, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde. Ao todo, o país soma 138.108 óbitos e 4.591.604 casos confirmados da Covid-19. De todos esses casos, 3.945.627 pessoas se recuperaram da doença, enquanto outras 507.869 continuam em acompanhamento médico. Lembrando que nas terças a pasta costuma incluir os dados do fim de semana. Em primeiro lugar do ranking de contaminações por estado, São Paulo atualizou os números e registra desde o início da pandemia 34.266 mortes e 945.422 casos do novo coronavírus.

Nessa terça-feira (22) a Rússia informou por meio da agência de notícias TASS que espera registrar a segunda vacina contra a Covid-19 até o dia 15 de outubro. O país é o único que já registrou uma vacina contra a doença, em agosto. Embora a Rússia seja responsável pela primeira vacina registrada no mundo, especialistas e a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) questionam a eficácia do possível imunizante, que passa por testes em estágio avançado com pelo menos 40 mil pessoas. Entre os questionamentos sobre a segurança e eficiência da vacina está a falta de transparência sobre as etapas adotadas para a produção do composto. Ainda não há informações ou posicionamentos de órgãos de saúde sobre o novo imunizante russo.