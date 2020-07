Brasil soma mais 1.111 mortes por Covid-19 e registra quase 2.4 milhões de infectados

Ministério da Saúde contabilizou mais de 50 mil casos da doença pelo quinto dia consecutivo

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscara para se proteger da contaminação pelo novo coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste sábado (25), a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil. De acordo com dados oficiais, 1.111 mortes provocadas pelo novo coronavírus foram contabilizadas nas últimas 24 horas, fazendo com que o número total de óbitos chegasse a 86.449. A quantidade de pessoas infectadas no país segue alta: no último dia, a pasta registrou mais 51.147 contaminações, atingindo a marca total de 2.396.433 casos.

Assim, o Brasil atinge o quinto dia consecutivo com mais de 50 mil pessoas infectadas pelo vírus. Os dados do ministério apontam também que há 690.584 pacientes em acompanhamento, e que outros 1.617.480 casos já são considerados como recuperados da Covid-19.

São Paulo segue sendo o estado com o maior número de casos e óbitos, com 479.481 infecções e 21.517 óbitos desde o começo da pandemia no Brasil. O Ceará é o segundo com mais pessoas contaminadas, seguido por Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, todos esses com mais de 100 mil casos por região. Veja mais informações no quadro abaixo.