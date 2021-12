Brasil soma mais 49 mortes por Covid-19; 7 Estados e DF não divulgam dados

No boletim, foram acrescentados mais 1.419 infecções pelo novo coronavírus, totalizando 22,213 milhões de contaminações

EFE/Andre Borges Ambulância diante do Hospital de Brasília



O Ministério da Saúde informou, na tarde deste domingo, 19, que registrou mais 49 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Desta forma, desde o início da pandemia, em março do ano passado, 617.083 pessoas vieram a óbito por causa da doença. No boletim, foram acrescentados mais 1.419 infecções pelo novo coronavírus, totalizando 22,213 milhões de contaminações. Apesar da atualização, os números não representam fidedignamente a situação do país. Isto porque quatro Estados (Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins) não atualizam os dados desde o dia 9 deste mês, enquanto Mato Grosso, Distrito Federal e Roraima têm dados do dia 17 e Paraíba, do dia 18.