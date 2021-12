Klopp afirma que vacinação terá influência na contratação de reforços para o Liverpool

Técnico ainda afirmou que pessoas não vacinadas representam uma ‘ameaça constante’

EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, é um defensor da vacina contra a Covid-19



Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, afirmou em coletiva de imprensa neste domingo, 19, que a vacinação contra a Covid-19 vai influenciar na contratação de jogadores. O Campeonato Inglês tem sido afetado por surtos de infecções pelo coronavírus devido ao avanço da variante Ômicron na Europa, com constantes adiamentos de jogos. O mais recente aconteceu neste sábado, 18, após o Aston Villa detectar muitos casos positivos ao realizar testes no elenco na última sexta-feira e precisar cancelar a partida contra o Burnley duas horas antes do início. “Não estamos perto de contratar um jogador, mas sim, teria influência, com certeza”, afirmou Klopp. O técnico do Liverpool ainda afirmou que atletas não vacinados representam uma “ameaça constante”.

“Se um jogador não for vacinado, ele é uma ameaça constante para todos nós. Ele não quer ser uma ameaça, é claro, não é que pense: ‘Oh meu Deus, não me importo com os outros’, mas ele é e temos que encontrar diferentes cenários”, completou. Klopp ressaltou que a organização que um jogador não vacinado exige é “uma verdadeira bagunça”. “Ele terá que se trocar em um camarim diferente, comer em uma sala de jantar diferente, sentar em um ônibus diferente ou em um carro diferente. Do ponto de vista de uma organização, é uma verdadeira bagunça.” Neste domingo, o Liverpool encara o Tottenham, time que também enfrentou um surto de Covid-19 recentemente e não entra em campo desde o dia 5 de dezembro.