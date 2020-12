Brasil supera marca de 7 milhões de casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, o país também registrou 936 novas mortes causadas pela doença, aumentando o total para 183.735

Duzentos e noventa e quatro dias depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o país ultrapassou a marca de 7 milhões de infectados pelo novo coronavírus. A barreira foi atingida nesta quarta-feira, 16, quando foram registrados 70.574 novos casos, elevando o total de infectados para 7.040.608. No mesmo período, foram registradas 936 novas mortes causadas pela Covid-19, aumentando o total para 183.735. Com isso, o Brasil se torna o terceiro país a romper a barreira, atrás apenas dos Estados Unidos, com 16,8 milhões de casos, e a Índia, com 9,9 milhões de contaminados. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h de hoje.

Após a atualização, a taxa de mortalidade da doença no Brasil foi para 87,4 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade da Covid-19 ficou em 2,6% enquanto que, por sua vez, a taxa de incidência da doença aumentou novamente, indo para 3.350,3 a cada 100 mil habitantes. A barreira foi ultrapassada no mesmo dia em que o Ministério da Saúde apresentou o plano de vacinação contra a doença. O estado de São Paulo, que é o mais afetado pela doença, planeja iniciar a imunização contra a Covid-19 no dia 25 de janeiro.