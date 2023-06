Brasil tem 4 parques de diversão entre os 25 melhores do mundo

Ranking elaborado por site de viagem leva em consideração notas deixadas pelos visitantes; espanhol lidera a lista

Divulgação/Facebook Beto Carrero World Na 2ª colocação, o Beto Carrero World é o brasileiro com melhor posição no ranking



O site de viagens “TripAdvisor” rankeou os 25 melhores parques de diversão e aquáticos do mundo e prestigiou os parques brasileiros. Isso porque o país possui quatro representantes na lista, sendo dois deles entre os três primeiros da lista. O ranking foi elaborado através das avaliações positivas deixadas pelos viajantes no site da empresa. O Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, é o brasileiro com melhor colocação, ocupando o segundo lugar da lista. Em terceiro, vem o Beach Park, que fica no Ceará e ocupa a 3ª posição geral. Na 13ª posição do ranking, vem o Parque Terra Mágica Florybal, localizado na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Por fim, o Hot Park, de Goiás, figura na 18ª colocação geral. Os Estados Unidos são o país com mais representantes, com 6 parques na lista, sendo todos fora do top 10. O Siam Park, na Espanha, é o líder do ranking.

Confira o ranking completo: