STJD pune Abel Ferreira por tomar celular de jornalista após Atlético-MG x Palmeiras

Na ocasião, treinador pegou o celular das mãos do produtor Pedro Spinelli, da Globo Minas, que filmava uma discussão acalorada do diretor de futebol do Alviverde, Anderson Barros, com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves

Reprodução/TV Palmeiras Abel Ferreira deve ficar de fora da partida entre Athletico-PR e Palmeiras



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, com um jogo de suspensão por tomar o celular de um jornalista após a partida diante do Atlético-MG, realizada em 28 de maio, no Mineirão, pelo Brasileirão. Na ocasião, o treinador pegou o celular das mãos do produtor Pedro Spinelli, da Globo Minas, que filmava uma discussão acalorada do diretor de futebol do Alviverde, Anderson Barros, com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves. A punição do Tribunal, entretanto, ainda cabe recurso. Caso a defesa do Alviverde não consiga reverter a situação, o comandante português não estará na Arena da Baixada para liderar o time diante do Athletico-PR, no próximo domingo, 2. Com duas derrotas consecutivas, o conjunto palmeirense caiu para a quarta posição na tabela de classificação.