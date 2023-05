Brasil tem 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos sem emprego, revela pesquisa

Levantamento mostra que entre os jovens desocupados 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos

Marcello Casal/Agência Brasil Pesquisa aponta que 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão desempregados



Um levantamento feito pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, aponta que 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão desempregados. Para se ter ideia, o dado representa 55% das pessoas que estão na mesma situação no país, que, no total, chegam a 9,4 milhões. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 207 milhões de habitantes, sendo que 17% são jovens entre 14 e 24 anos. A pesquisa Empregabilidade Jovem Brasil, apresentada nesta sexta-feira, 26, também mostra que entre os jovens desempregados, 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos. Já os chamados “nem-nem”, que não trabalham e não estudam, somam 7,1 milhões. Deste total, 60% são mulheres, a maior parte com filhos pequenos, e 68% são pretos e pardos. O estuda também revela que dos jovens empregados, 86% tinham ocupações pouco desafiadoras e 14%, o que significa 2,2 milhões de pessoas, eram envolvidos em atividades técnicas, da cultura ou da informática e comunicações.