Brasil tem 7 casos suspeitos de coronavírus, diz Ministério da Saúde

Outras 32 suspeitas já foram descartadas pelos órgãos de Saúde. O Estado de São Paulo tem três casos suspeitos do novo vírus em análise

EFE

O Ministério da Saúde informou, em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (10) que o país tem sete casos suspeitos do novo coronavírus em monitoramento. Outras 32 suspeitas já foram descartadas pelos órgãos de Saúde.

O Brasil ainda não tem nenhum registro confirmado do vírus. Os Estados onde estão os casos suspeitos são: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Paraná (1) e Rio Grande do Sul (1). Todos os sete casos suspeitos viajaram para China recentemente, mas não estiveram em Wuhan.

Dos 32 casos descartados, os vírus confirmados estão entre o Influenza A e B. Os casos suspeitos estão concentrados na Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), no Rio de Janeiro.

Na China, as autoridades já confirmam mais de 37 mil casos confirmados do novo coronavírus, e 908 mortos devido ao surto. No Brasil, os brasileiros repatriados da província de Wuhan, epicentro do surto novo coronavírus, estão em quarentena de 18 dias na Base Aérea de Anápolis, em Goiás.

O grupo de 34 brasileiros desembarcou neste domingo e não poderá ter contato com outras pessoas até o fim do período de quarentena.