Brasil tem 8,7 milhões de casos de Covid-19 e mais de 215 mil mortes

Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais óbitos, sendo superado apenas pelos EUA

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil se aproxima da marca de 9 milhões de casos da doença



O Brasil registrou 56.662 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes para 8.753.920 desde o início da pandemia. No mesmo período, as autoridades de saúde contabilizaram 1.096 novas mortes causadas pela doença, elevando o número de vítimas fatais para 215.243. Com isso, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos (24,7 milhões) e da Índia (10,6 milhões), e o segundo com mais óbitos, sendo superado apenas pelos EUA, que acumulam 412.780 vítimas fatais. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim informativo publicado nesta sexta-feira, 22.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença se manteve estável em 2,5%. Por outro lado, as taxas de mortalidade e incidência da Covid-19 no Brasil continuaram mantendo a tendência de crescimento, atingindo, respectivamente as marcas de 102,4 e 4.165,6 a cada 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia, somando 1.679.759 casos e 51.192 mortes pela Covid-19. Por outro lado, o Acre é o Estado menos afetado, com 45.987 casos e 846 mortes causadas pela doença. Os números foram divulgados em meio à vacinação contra a Covid-19 em todos os estados e no Distrito Federal. No primeiro momento, profissionais da saúde, idosos que vivem em locais de longa permanência, indígenas e quilombolas estão sendo priorizados na imunização.