Brasil tem cinco cruzeiros no mar com total de 222 casos de Covid-19

Embarcações irão suspender novos embarques até o dia 21 de janeiro; viagens em andamento devem ser concluídas nos próximos dias

Divulgação/Costa Cruzeiros Duas empresas estão operando no Brasil no momento



Um dia após as atividades de navios de cruzeiros serem suspensas até o dia 21 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que o Brasil tem cinco cruzeiros com um total de 222 casos de Covid-19 entre passageiros e tripulantes. Os dados foram coletados pela Anvisa e são referentes às informações fornecidas até as 18h desta terça-feira, 4. O MSC Seaside, que segue em operação, é o navio com maior número de casos: 90 – sendo 65 entre tripulantes e 25 em passageiros. A previsão de chegada da embarcação ao Porto de Santos para o desembarque dos passageiros é para a quinta-feira, 6. Também em operação, o MSC Preziosa reporta 25 casos de Covid-19 entre tripulantes e 8 entre os passageiros da embarcação, que deve chegar ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 5.

Sem passageiros a bordo e na área de fundeio do Porto de Santos, O MSC Splendida soma 62 casos positivos entre os tripulantes. Outros dois navios estão no Brasil no momento, sendo que ambos pertencem à Costa. Atualmente no fundeio do Porto de Santos, o Costa Diadema, que está no nível 4 do cenário epidemiológico, soma 30 casos positivos de Covid-19. O Costa Fascinosa por sua vez segue suas atividades, mas não realizará novos embarques. Atualmente, a embarcação reporta dois casos entre tripulantes e outros cinco entre os passageiros.