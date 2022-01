Promotores retiram acusações de assédio sexual contra ex-governador de Nova York

O promotor distrital do condado de Albany, David Soares, disse que embora as denúncias contra Andrew Cuomo fossem “críveis”, seu gabinete não poderia comprovar os fatos

JUSTIN LANE/ EFE Andrew Cuomo foi acusado de assédio sexual



Promotores dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira (4) que retiraram as acusações de assédio sexual contra o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo. Político renunciou no ano passado após as denúncias virem à tona. O promotor distrital do condado de Albany, David Soares, disse que embora a queixa fosse “crível”, seu gabinete não poderia comprovar os fatos. “Portanto, notificamos o tribunal que estamos recusando o processo e solicitamos que as acusações apresentadas pelo gabinete do Xerife do Condado de Albany sejam rejeitadas”, disse. Cuomo, de 64 anos, deve responder a uma intimação para comparecer ao tribunal na sexta-feira. Soares é agora o terceiro promotor distrital a encerrar uma investigação criminal contra o ex-governador relacionada a assédio sexual. O político negou as acusações e disse ter sido vítima de vingança política.

*Com informações da AFP