Brasil tem média móvel de mortes por Covid-19 menor que 300 pela segunda semana consecutiva

A última vez em que a média ficou acima da marca de 300 óbitos diários foi no dia 1º de novembro, quando o indicador foi de 303; nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 63 novas vítimas fatais

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Dados divulgados pelo Conass mostram diminuição da média móvel de casos



Em meio aos avanços da campanha de vacinação no país, o Brasil registrou uma média móvel de mortes por Covid-19 abaixo de 300 pela segunda semana consecutiva. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) as 18h desta segunda-feira, 15, a média móvel nas últimas 24 horas registrou uma pequena queda, indo para 253. A última vez em que a média ficou acima da marca de 300 óbitos diários foi no dia 1º de novembro, quando o indicador foi de 303. Nas últimas 24 horas, foram registradas 63 novas mortes, fazendo com que o total de vítimas da doença fosse para 611.346. No mesmo período, foram contabilizadas 2.799 novas infecções pela doença, elevando o total de testes positivos para 21.960.766. A taxa de letalidade segue estável em 2,8%, enquanto que a taxa de mortalidade do coronavírus foi para 290,9 a cada 100 mil habitantes. No boletim divulgado nesta segunda-feira, 15, o Distrito Federal e o Estado do Mato Grosso não enviaram seus dados. No momento, mesmo com o avanço da vacinação, São Paulo segue sendo a unidade federativa mais atingida pela pandemia, com 4.422.590 casos e 153.066 mortes causadas pela doença.