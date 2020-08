Brasil ultrapassa 2 milhões de curados da Covid-19

Nas últimas 24 horas foram registradas 1.437 mortes e 57.152 novos casos de coronavírus; taxa de mortalidade é de 46,3 a cada 100 mil habitantes

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo No mundo, mais de 11 milhões já se recuperaram da doença



O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira, 5, a marca de 2.020.637 curados pela Covid-19. O número representa 70,7% dos casos contabilizados desde o início da pandemia no País. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 1.437 mortes e 57.152 novos casos de coronavírus. Ao todo, o País tem 97.256 mortes e 2.859.073 casos confirmados da Covid-19. A incidência é de 1.360,5 a cada 100 mil habitantes, e a taxa de mortalidade, 46,3 (3,4%). O número de recuperados é calculado da seguinte maneira: do total de casos confirmados em todo o país são excluídos os mortos, os hospitalizados e os que tiveram teste positivo, mas não morreram nem foram internados nos 14 dias anteriores.

O estado mais afetado pela doença é São Paulo, com mais de 24 mil mortes e 585.265 casos. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes (13.855), na sequência surgem Ceará (7.867), Pernambuco (6,758), Pará (5.818) e Bahia (3.736). Nesta quarta, São Paulo registrou mais de 15 mil novos casos e 337 mortes por Covid-19 em 24 horas – foi a segunda maior marca de contaminações em todo o estado dentro do período.

No mundo, mais de 11 milhões já se recuperaram da doença. Foram confirmados 18.579.615 casos totais da Covid-19, além de 701.278 mortes, segundo dados desta quarta-feira. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de ocorrências e óbitos: 4.890.308 e 160.028, respectivamente. Depois vem o Brasil e a Índia, com 1.908.254 casos e 39.795 óbitos.