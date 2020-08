Brasil registra mais de 57 mil novos casos de Covid-19; mortes somam 97.256

O número de mortes nas últimas 24 horas foi de 1.437; segundo o Ministério da Saúde, o número de infectados pelo novo coronavírus está em 2.859.073

EFE/ Sebastiao Moreira Brasil se aproxima de 100 mil mortes por Covid-19



O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (5) que o Brasil registrou 57.152 novos casos da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O número de mortes nas últimas 24 horas foi de 1.437. Com isso, o total de casos está em 2.859.073 e as mortes pela doença somam 97.256. Segundo a Pasta, são 2.020.637 pacientes recuperados desde o início da pandemia. Destes, 741.180 (25,9%) estão em acompanhamento.

O estado mais afetado pela doença é São Paulo, com mais de 24 mil mortes e 585.265 casos. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes (13.855), na sequência surgem Ceará (7.867), Pernambuco (6,758), Pará (5.818) e Bahia (3.736). Nesta quarta, São Paulo registrou mais de 15 mil novos casos e 337 mortes por Covid-19 em 24 horas – foi a segunda maior marca de contaminações em todo o estado dentro do período.

Veja os números da Covid-19 em todos os estados: