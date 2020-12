Brasil ultrapassa 7,5 milhões de casos de Covid-19; óbitos somam 191 mil

De ontem para hoje, o país registrou 20.548 novas infecções pelo novo coronavírus e 431 mortes causadas pela doença

OMAR DE OLIVEIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação no centro de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (28)



O Brasil superou a marca de 7,5 milhões de casos de Covid-19 nesta segunda-feira, 28, enquanto o número de óbitos pela doença chegou a 191.570. O total de pessoas recuperadas, por sua vez, alcançou a marca de 6.568.898, com outros 744.365 casos ainda em acompanhamento. Só nas últimas 24 horas, foram registradas 20.548 novas infecções pelo novo coronavírus e 431 mortes, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. A atualização mantém o Brasil como o terceiro país com o maior número de notificações da Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia que, de acordo com a Universidade John Hopkins, contabilizam respectivamente mais de 19 milhões e mais de 10 milhões de casos. A região do Brasil mais afetada pandemia do novo coronavírus continua sendo o Sudeste, com 2.615.357 casos e 87.409 óbitos. Na sequência vem o Nordeste, com 1.862.609 notificações e 47.374 mortes, e o Sul, com 1.319.065 casos e 21.351 óbitos.